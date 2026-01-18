Ciclismo Bitossi e Baronchelli alla festa del Bici Club

Il Bici Club di Enzo Ricciarini ha ospitato un evento dedicato al ciclismo, con la partecipazione di figure storiche come Bitossi e Baronchelli. L’appuntamento, svoltosi presso il salone parrocchiale di Narnali, ha visto riuniti appassionati e campioni in occasione del prossimo cinquantenario del club, previsto per l’anno successivo. L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di condivisione e tradizione per la comunità ciclistica locale.

Prato, 18 gennaio 2026 – Alle soglie del cinquantenario che sarà festeggiato l'anno prossimo, ha riscosso il solito gran successo il ritrovo dei campioni del ciclismo al Bici Club di Enzo Ricciarini, svoltosi presso il salone parrocchiale di Narnali. Tra i presenti a raccontare fatti, episodi e aneddoti della loro carriera, Franco Bitossi, Giambattista Baronchelli, Franco Chioccioli, l'olimpionico di Los Angeles 1984 Marco Giovannetti, Cristiano Taccone figlio del compianto Vito campione abruzzese. Tra i 100 presenti anche Poggiali, Beccia, Vandi, Mori, Laghi, Gualazzini, Tinchella, Muganini, Cavalcanti, Chiarini, Viviani e tanti altri, i medici dott.

Il Bici Club di Narnali si prepara per il tradizionale incontro di gennaio, che si terrà sabato 17 nel salone della parrocchia del paese. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e condivisione tra gli appassionati di ciclismo della zona, offrendo l’opportunità di scambiare esperienze e informazioni in un contesto informale e accogliente. Morto Giovanni Pellegrini. Storico meccanico di bici e amante del ciclismo

Il mondo del ciclismo toscano si congeda da Giovanni Pellegrini, storico meccanico di biciclette di Santa Croce sull'Arno, scomparso all'età di 91 anni. Figura stimata nel settore, Pellegrini ha dedicato la vita alla riparazione e alla cura delle biciclette, contribuendo alla crescita della comunità ciclistica locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per gli appassionati e gli operatori del settore.

