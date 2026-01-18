Ciccio Graziani | Quell’abbraccio tra gli emigrati
L'articolo esplora il rapporto tra gli emigrati italiani e il loro paese d'origine, attraverso le parole di Ciccio Graziani. L'ex calciatore e tecnico riflette sul suo rapporto personale con l’Italia e sull'importanza del senso di appartenenza. Un'analisi sobria e articolata che mette in luce le emozioni e le connessioni profonde tra gli italiani nel mondo e la loro terra natale.
Ciccio Graziani, lei ha giocato, allenato per tanti presidenti e ne ha conosciuti altrettanti. Qual è il suo giudizio su Rocco Commisso? "Non l’ho vissuto da dipendente e probabilmente sarebbe stata un’esperienza diversa – risponde l’ex attaccante (nella foto), campione del Mondo nel 1982 –, ma di una cosa sono sicuro, per me è sempre stato un presidente appassionato, magari spigoloso, dal forte temperamento, ma di una grande umanità e generosità. Uomo schietto, tipico di chi si è fatto da solo. Solare, appassionato di calcio e di quello che ruota attorno al pallone. Le racconto come l’ho conosciuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Buon compleanno Ciccio Graziani, Giancarlo Giorgetti
Leggi anche: Juventus, Ciccio Graziani “David si sarà dato del cretino”
Ciccio Graziani: "Quell’abbraccio tra gli emigrati" - Ciccio Graziani, lei ha giocato, allenato per tanti presidenti e ne ha conosciuti altrettanti. msn.com
Di battaglie in campo ne ha viste tante. Nei prossimi cinque mesi commenterà la corsa scudetto dal suo posto fidato nella squadra della Domenica Sportiva. Ma per Ciccio Graziani nulla è ancora deciso, anzi: «Sei punti di distanza, cosa vuol dire Vuol dire ch - facebook.com facebook
''Continuo a dire che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Guardate davanti: l'anno scorso non c'era nessuno, Nzola, Beltran e Kean, quest'anno ci sono Dzeko e Piccoli in più '' Ha ragione Ciccio #Graziani x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.