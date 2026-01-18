L'articolo esplora il rapporto tra gli emigrati italiani e il loro paese d'origine, attraverso le parole di Ciccio Graziani. L'ex calciatore e tecnico riflette sul suo rapporto personale con l’Italia e sull'importanza del senso di appartenenza. Un'analisi sobria e articolata che mette in luce le emozioni e le connessioni profonde tra gli italiani nel mondo e la loro terra natale.

Ciccio Graziani, lei ha giocato, allenato per tanti presidenti e ne ha conosciuti altrettanti. Qual è il suo giudizio su Rocco Commisso? "Non l’ho vissuto da dipendente e probabilmente sarebbe stata un’esperienza diversa – risponde l’ex attaccante (nella foto), campione del Mondo nel 1982 –, ma di una cosa sono sicuro, per me è sempre stato un presidente appassionato, magari spigoloso, dal forte temperamento, ma di una grande umanità e generosità. Uomo schietto, tipico di chi si è fatto da solo. Solare, appassionato di calcio e di quello che ruota attorno al pallone. Le racconto come l’ho conosciuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciccio Graziani: "Quell’abbraccio tra gli emigrati"

Leggi anche: Buon compleanno Ciccio Graziani, Giancarlo Giorgetti

Leggi anche: Juventus, Ciccio Graziani “David si sarà dato del cretino”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ciccio Graziani: "Quell’abbraccio tra gli emigrati" - Ciccio Graziani, lei ha giocato, allenato per tanti presidenti e ne ha conosciuti altrettanti. msn.com