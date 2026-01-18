Ci vorrebbe il Bologna di Italiano per ogni squadra in difficoltà oggi è toccato alla Fiorentina

In un campionato dove ogni punto conta, la presenza di un tecnico come Italiano al Bologna rappresenta un elemento di stabilità e affidabilità. La sua capacità di gestire le squadre in momenti complicati può fare la differenza. Oggi, tocca alla Fiorentina affrontare una fase difficile, sperando che, come il Bologna, possa trovare la solidità e la chiarezza necessarie per superare le sfide.

Ci vorrebbe il Bologna di Italiano per ogni squadra in difficoltà. Una sorta di jolly a disposizione di ciascuna delle restanti diciannove squadre. Oggi ne ha usufruito la Fiorentina che sta vivendo il lutto per la scomparsa del presidente Rocco Commisso e una situazione di classifica complessa. Oggi, prima del fischio d'inizio, la Fiorentina aveva 14 punti solo uno in più del Verona ultimo. È arrivato il fischio d'inizio di Doveri e i viola di Vanoli – senza Kean infortunato – hanno subito capito che il Bologna di Italiano era la squadra giusta per risollevare l'animo del club e dei tifosi. Il primo tempo difensivo del Bologna è stato oltre l'inimmaginabile.

De Napoli ha evidenziato come il Bologna di Italiano sia stata la squadra che ha creato maggiori difficoltà a Conte. Ha inoltre espresso ammirazione per la tenuta mentale del Napoli, sottolineando come oggi si vedano meno talenti rispetto al passato, con riferimenti a calciatori storici come Maradona, considerato inarrivabile nel tempo.

