Ci pensa Fullkrug il Milan batte il Lecce ed è a -3 dall' Inter

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, grazie al primo gol in rossonero di Fullkrug. La squadra di Pioli si impone per 1-0 nel posticipo domenicale, mantenendo aperte le possibilità di avvicinarsi all’Inter, ora a -3 punti in classifica. Una prestazione solida e determinata, che permette ai rossoneri di continuare la corsa verso obiettivi di vertice.

Primo gol in rossonero per il tedesco, che piega la resistenza dei salentini. MILANO - Il Milan scardina il fortino del Lecce e si impone per 1-0 nel posticipo della domenica. È la prima rete in Italia di Füllkrug, inizialmente in panchina, a regalare una preziosa vittoria a Maignan e compagni. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 6'. Ricci allarga sulla destra per Saelemaekers, che si porta la palla sul sinistro e ci prova con una conclusione a rientrare ma la sfera esce a lato. Il belga è il più attivo dei suoi e al 34' imbuca in area per Pulisic che, da posizione defilata, ci prova con un destro sul primo palo che Falcone salva in corner con i piedi.

Il Milan conquista tre punti contro il Lecce grazie a un gol di Fullkrug, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi all’Inter in classifica. La partita, disputata a San Siro, si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la solidità dei rossoneri e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi stagionali.

