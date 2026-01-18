Chiusura del Ponte di Dosso | Non vogliamo rischiare

L’incontro pubblico a Dosso ha affrontato il tema della chiusura del Ponte di Dosso, concentrandosi sulla riqualificazione, sulla viabilità e sulla gestione del traffico durante i lavori. L'obiettivo è garantire la sicurezza e minimizzare i disagi per i cittadini, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive e responsabili per evitare rischi. La partecipazione ha permesso un confronto diretto tra amministrazione e cittadini, favorendo una soluzione condivisa.

L'incontro pubblico a Dosso dedicato alla riqualificazione del Ponte di Dosso, alla viabilità e alla gestione del traffico durante i lavori, si è svolto l'altra sera. Un momento di confronto partecipato tra amministrazioni e cittadini su un'infrastruttura strategica per la mobilità e la vita quotidiana del territorio. Il Ponte di Dosso è da tempo oggetto di monitoraggi strutturali che hanno evidenziato la necessità di un intervento non più rinviabile. Pur non presentando situazioni di pericolo immediato, la struttura ha raggiunto uno stato di conservazione che rende indispensabile un'azione programmata di consolidamento.

