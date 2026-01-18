Chiude il Piper sigilli allo storico locale di via Tagliamento | il motivo

Il Piper, noto locale di via Tagliamento a Roma, è stato sottoposto a sequestro preventivo. Questa decisione, ancora da convalidare, comporta la chiusura temporanea dello storico punto di riferimento della nightlife capitolina. La vicenda riguarda motivazioni ancora da chiarire e si inserisce in un contesto di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale e simbolo della nightlife romana. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, provvedimento che dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria. Nel corso dei controlli, la polizia avrebbe riscontrato gravi irregolarità all’interno della struttura: modifiche strutturali non autorizzate, criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’evacuazione, assenza delle necessarie certificazioni e una presenza di persone superiore ai limiti consentiti. Gli agenti avrebbero inoltre rilevato pessime condizioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Effetto Crans-Montana in Italia: sigilli a diversi locali. Anche allo storico Piper Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza Garibaldi

Il Caffè Unione di piazza Garibaldi a Lecco chiude i battenti dopo 42 anni di attività. La storica attività, gestita da Luigi e Mirca Nazzari, terminerà il proprio percorso il 31 gennaio, segnando la fine di un’epoca per il cuore della città. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla storia e l’identità di Lecco, con un addio che lascia un vuoto nel tessuto cittadino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook Discoteche, chiuso nella notte lo storico Piper: misura cautelativa dopo i controlli eseguiti all'interno del locale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.