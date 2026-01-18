Chiude il Piper sigilli allo storico locale di via Tagliamento | il motivo

Il Piper, iconico locale di via Tagliamento a Roma, è stato sottoposto a sequestro preventivo. Questa decisione, ancora in attesa di convalida da parte delle autorità giudiziarie, segna la chiusura temporanea di uno dei simboli storici della nightlife romana. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e operatori del settore, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime determinazioni legali.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale e simbolo della nightlife romana. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, provvedimento che dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria. Nel corso dei controlli, la polizia avrebbe riscontrato gravi irregolarità all’interno della struttura: modifiche strutturali non autorizzate, criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’evacuazione, assenza delle necessarie certificazioni e una presenza di persone superiore ai limiti consentiti. Gli agenti avrebbero inoltre rilevato pessime condizioni igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Funweek.it

A seguito della tragedia di Capodanno in Svizzera, le autorità italiane hanno intensificato i controlli in diversi locali, tra cui lo storico Piper. L’operazione mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire incidenti simili. Questa azione evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle normative, affinché eventi tragici non si ripetano, tutelando la sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale.

