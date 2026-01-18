Chievo-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS

Alle ore 18:00 si affrontano Chievo e Milan Futuro nella 20ª giornata di Serie D 202526. La partita si svolge in diretta e sarà possibile seguirla con aggiornamenti in tempo reale grazie a Pianeta Milan. Restate con noi per le ultime notizie e gli sviluppi sulla sfida.

Di nuovo in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: per l'Under 23 del Diavolo una partita molto complessa. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. I gialloblù sono tra le favorite per la promozione diretta in Serie C, nonostante una stagione buona, ma non esaltante. Il Chievo arriva alla sfida con 34 punti ed è al momento secondo nel gruppo B della Serie D, a 5 punti dalla copolista Folgore. Ultima partita del Chievo lo 0-0 contro la Casatese. Ufficiale da pochi giorni un colpo di mercato eccezionale ovvero Douglas Costa, ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chievo-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS Leggi anche: Varesina-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS Milan Futuro-Castellanzese di Serie D in diretta | LIVE NEWS

Dove vedere le partite del Milan Futuro in Serie D, si può fare gratis i dettagli Chievo- #MilanFuturo: numeri e dove vederla. Ecco cosa c'è da sapere #milan #SempreMilan #SerieD

