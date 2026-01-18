Chieti raccolta alimentare dei carabinieri in congedo | 30 cartoni donati alla parrocchia di San Domenico
Si è conclusa con esito positivo la quindicesima raccolta alimentare organizzata dalla sezione di Chieti dell’associazione nazionale carabinieri. L’iniziativa, prima del 2026, ha visto la donazione di 30 cartoni di generi alimentari alla parrocchia Ss. Trinità – San Domenico, consegnati domenica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
LA RACCOLTA organizzata dalla sezione Anc di Chieti - facebook.com facebook
