Chieti raccolta alimentare dei carabinieri in congedo | 30 cartoni donati alla parrocchia di San Domenico

La sezione di Chieti dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha concluso con successo la quindicesima raccolta alimentare, durante la quale sono stati donati 30 cartoni alla parrocchia di San Domenico. Un'iniziativa che rafforza il legame tra le forze dell'ordine e la comunità locale, contribuendo a sostenere le persone in difficoltà.

