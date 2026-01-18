Chiesa Juventus il ritorno si allontana | in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su…

La trattativa per Chiesa e la Juventus si complica, con un crescente clima di pessimismo tra i vertici bianconeri. La società sta rivedendo le proprie strategie, guidata dalle decisioni tecniche di Luciano Spalletti e dal nuovo indirizzo del direttore sportivo Claudio Ottolini. In un contesto di razionalizzazione del mercato, le prospettive di un ritorno di Chiesa si fanno sempre più deboli, evidenziando un momento di incertezza per il club.

Il mercato della Juventus sta attraversando una fase di forte razionalizzazione, con le scelte tecniche di Luciano Spalletti che stanno orientando in modo chiaro le strategie del direttore sportivo Claudio Ottolini. Il tormentone legato a un possibile ritorno di Federico Chiesa, che per giorni ha monopolizzato l’attenzione mediatica, si sta ormai sgonfiando: alla Continassa non se ne parla più. La ragione è semplice e molto pragmatica. Spalletti vuole un vice-Yildiz il prima possibile, ma non intende inserire in rosa un profilo “ingombrante” come l’ex numero 7, sia per peso tecnico sia per personalità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiesa Juventus, il ritorno si allontana: in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su… Chiesa torna alla Juve? Filtra pessimismo sul rientro dell’esterno in casa bianconera. Ecco come stanno le cose: virata netta sull’alternativa

La possibilità di un ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sembra ormai sfumata. Le recenti trattative indicano una svolta in favore di un’alternativa, con l’Atalanta in pole per Daniel Maldini. La situazione si sta delineando con maggiore chiarezza, lasciando spazio a nuove soluzioni per il reparto offensivo dei bianconeri. Restano aggiornamenti importanti da seguire nelle prossime settimane. Leggi anche: Tonali Juventus, Frattesi si allontana: l’idea David per sbloccare il colpo? Cosa filtra Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Chiesa Juventus Il suo ruolo in caso di ritorno - facebook.com facebook La Juventus punta Chiesa, il Liverpool non fa sconti: per i Reds vale circa 20 milioni di euro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.