Chiama i carabinieri dopo una minaccia non vera | denunciato per simulazione di reato

Un giovane di 19 anni di Terracina è stato denunciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile per aver presentato una minaccia a un pubblico ufficiale e aver simulato un reato. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato all’accertamento della falsità della segnalazione, evidenziando l’importanza di affrontare con serietà e responsabilità situazioni di questo tipo. La denuncia evidenzia la conseguenza legale di azioni che compromettono il lavoro delle forze dell’ordine e la sicurezza pubblica.

