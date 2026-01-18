Chiama i carabinieri dopo una minaccia non vera | denunciato per simulazione di reato
Un giovane di 19 anni di Terracina è stato denunciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile per aver presentato una minaccia a un pubblico ufficiale e aver simulato un reato. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato all’accertamento della falsità della segnalazione, evidenziando l’importanza di affrontare con serietà e responsabilità situazioni di questo tipo. La denuncia evidenzia la conseguenza legale di azioni che compromettono il lavoro delle forze dell’ordine e la sicurezza pubblica.
I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Terracina hanno denunciato, in stato di libertà, un 19enne del luogo per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e simulazione di reato. I militari sono intervenuti dopo una chiamata pervenuta al 112 nella quale proprio l’indagato aveva riferito di essere stato minacciato da ignoti. Dopo la chiamata arrivata al 112, i carabinieri sono giunti nel locale di Terracina. Dopo aver condotto accertamenti nell’immediatezza dell’intervento, hanno avuto modo di appurare che la richiesta di intervento era stata avanzata indebitamente dall’indagato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
