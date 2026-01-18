La America’s Cup è una delle regate più prestigiose nel mondo della vela, con partecipanti provenienti da tutto il globo. Le squadre interessate devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2026, data stabilita per definire i partecipanti alla prossima edizione. Tra le protagoniste attese figura Luna Rossa, insieme ad altre tre squadre coinvolte, che si preparano a sfidarsi in questa storica competizione.

La data entro cui presentare la domanda di iscrizione alla prossima edizione della America’s Cup è fissata da tempo: sabato 31 gennaio 2026, giorno in cui tutti i sodalizi che desiderano partecipare alla competizione sportiva più antica del mondo dovranno avere avanzato formalmente il proprio guanto di sfida. Si tratta di un “late entry”, perché il primo termine è scaduto ormai quattro mesi fa e per ogni mese di ritardo in fase di iscrizione è necessario pagare una multa di 100.000 euro. Al momento risultano ufficialmente iscritti Team New Zealand (detentori della Vecchia Brocca) e Athena Racing (Challenger of Record), ma nei fatti è risaputo che altri tre team prenderanno parte alla competizione che andrà in scena nell’ estate del 2027 nelle acque di Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi partecipa alla America’s Cup? Lo “spoiler” di Luna Rossa e tre squadre coinvolte, attesa per la scadenza

Verso l'America's Cup di Napoli, Luna Rossa partecipa alla nuova alleanza per il futuro della gara

Verso l'America's Cup di Napoli, Luna Rossa partecipa alla nuova alleanza per il futuro della gara. Si rafforza così l'impegno del team, appartenente al gruppo Prada, in vista dell'importante evento che si svolgerà nel golfo di Napoli nel 2027. La collaborazione mira a consolidare le competenze e a promuovere l'innovazione nel mondo della vela.

Leggi anche: Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup. Sirena: “Aspettiamo informazioni da NZ e Atena…”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

In questi giorni abbiamo accompagnato dei visitatori dagli Sati Uniti d'America a Palazzo Pretorio! Partecipa anche tu al nostro Tour Discover Cittadella! Dal Lunedì al Venerdì per tutto il mese di gennaio. Tour alla scoperta dei 3 monumenti principali d - facebook.com facebook

La Groenlandia agli Usa: «Non siamo in vendita». Oggi alla Casa Bianca un incontro a cui a sorpresa partecipa anche Vance Ieri la conferenza stampa congiunta in cui Nuuk e Copenghen hanno chiuso la porta alle mire di appropriazione statunitensi x.com