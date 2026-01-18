Chi Enrico Griselli il marito di Serena Autieri | Se litighiamo sono io quella che cerca di fare pace

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri, attrice e cantante italiana. Manager di professione, si è unito in matrimonio con Serena nel 2010. Dalla loro relazione è nata, nel 2013, la figlia Giulia Tosca. In pubblico, Griselli si distingue per un carattere riservato e per il ruolo di mediatore nel rapporto con sua moglie, spesso cercando di favorire la pace nelle loro discussioni.

Il marito di Serena Autieri è Enrico Griselli, manager con il quale è convolata a nozze nel 2010: dalla loro unione è arrivata tre anni dopo la figlia Giulia Tosca. Oggi l'attrice sarà tra gli ospiti di Domenica In, show condotto da Mara Venier, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Dopo i vari flirt attribuiti all'artista partenopea da Guido Maria Brera a Giovanni Malagò, passando per Luca Capuano, nella vita della Autieri irrompeva un nuovo uomo. La showgirl conosce il manager e produttore teatrale Enrico Griselli. I due iniziano a sentirsi telefonicamente: " È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe".

Serena Autieri protagonista a Roma di “Moulin Rouge! Il Musical”

Serena Autieri sarà protagonista a Roma di “Moulin Rouge! Il Musical” fino a domenica 1 marzo. Il musical, diretto da Massimo Romeo Piparo, è in scena da 19 settimane consecutive, confermando il successo di questa produzione. Uno spettacolo che unisce musica, danza e atmosfere parigine, offrendo un’esperienza teatrale di qualità. Un’occasione per apprezzare un classico rivisitato con cura e professionalità.