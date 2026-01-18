Chi è Mitsuhiro Iwamoto il velista giapponese non vedente che vuole attraversare da solo l’oceano Pacifico | l’avventura impossibile

Mitsuhiro Iwamoto è un velista giapponese non vedente che si prepara a una sfida unica: nel 2027, tenterà di attraversare da solo l’Oceano Pacifico, partendo da San Diego e dirigendosi verso il Giappone. Questa impresa rappresenta un percorso di determinazione e resistenza, dimostrando che le barriere fisiche possono essere superate con volontà e preparazione. La sua avventura evidenzia il valore della perseveranza e dell’audacia umana.

Mitsuhiro Iwamoto, velista giapponese completamente non vedente, tenterà nel 2027 una traversata transpacifica in solitaria e senza scalo da San Diego al Giappone. Blind sailor single-handed Pacific crossing project 2027 è il nome di un’iniziativa senza precedenti al mondo. Mitsuhiro Iwamoto, un velista giapponese completamente non vedente, che è di base a San Diego, tenterà una traversata transpacifica in solitaria e senza scalo nella primavera del 2027. (BLIND PROJECT 2027 FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Chi è Mitsuhiro Iwamoto, il velista giapponese non vedente che vuole attraversare da solo l’oceano Pacifico: l’avventura impossibile Leggi anche: Lorenzo Barone verso l’impresa più grande: il giovane avventuriero è partito per attraversare l’Oceano Atlantico a Remi Leggi anche: Stipendi da oltre 30mila euro a chi vuole lavorare su questa isola che ha solo 3 abitanti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chi è Mitsuhiro Iwamoto, il velista giapponese non vedente che vuole attraversare da solo l’oceano Pacifico: l’avventura impossibile - Mitsuhiro Iwamoto, velista giapponese completamente non vedente, tenterà nel 2027 una traversata transpacifica in solitaria. notizie.com

Riflettori puntati sul marinaio cieco al WEF: il progetto "HIRO's CHOICE" leva le ancore - Handed Pacific Crossing Project 2027" è un'anteprima assoluta in cui Mitsuhiro Iwamoto, un velista nipponico totalmente cieco (marinaio non vedente) di San Diego, tenterà di ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.