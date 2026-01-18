Chi è Federica Torzullo la 41enne scomparsa e trovata morta dietro l’azienda del marito

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita dietro l’azienda del marito ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La donna, scomparsa da dieci giorni, è stata rinvenuta questa mattina dai carabinieri in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Le speranze di ritrovarla viva si sono ormai di-finite, e le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Le speranze di ritrovare Federica Torzullo viva si sono ormai spente. Questa mattina, 18 gennaio, i carabinieri hanno scoperto un corpo sepolto in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, marito della donna scomparsa da dieci giorni ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il cadavere è stato estratto dal terreno al termine di una lunga operazione di scavo. Non c’è ancora un riconoscimento ufficiale, che avverrà all’obitorio del Verano, ma dagli abiti e dagli oggetti personali rinvenuti si presume che possa trattarsi proprio della 41enne sparita l’8 gennaio. Il marito che si trovava in caserma indagato per omicidio dalla Procura di Civitavecchia e stato tradotto in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

