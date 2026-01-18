Checco Zalone da record | Buen Camino supera Avatar

In appena ventiquattro giorni di programmazione, Buen Camino ha infranto un muro che sembrava invalicabile. Con un incasso complessivo di 68.823.069 euro e oltre 8,5 milioni di spettatori, il film conquista il vertice assoluto del box office italiano, superando definitivamente il record che per anni era appartenuto a Avatar. Un sorpasso simbolico e concreto, che segna un prima e un dopo nella storia delle sale italiane. Dietro questo risultato straordinario c’è un nome che continua a parlare a tutti: Checco Zalone. La sua comicità, immediata ma mai banale, riesce ancora una volta a unire generazioni diverse, famiglie, giovani e adulti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

