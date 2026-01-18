Checco Zalone da record Buen Camino supera Avatar | è il film con l' incasso più alto di sempre in Italia

Your access to this resource has been temporarily limited due to unusual activity patterns detected from your IP address. This restriction is automatic and is designed to protect our services from automated access. If you wish to be authorized to scan or scrape this website, you must obtain a license agreement.For licensing inquiries, please visit: https:www.citynews.iten COPYRIGHT NOTICE: The contents of this website are available only for personal, non-commercial use. Use of any kind of device, tool, or process designed to data mine or scrape the content using automated means is prohibited without prior written permission from Citynews SpA. 🔗 Leggi su Baritoday.it

‘Buen Camino’, Checco Zalone supera Avatar: è il film con maggior incasso di sempre in Italia

“Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, ha superato “Avatar” diventando il film con il maggior incasso di sempre in Italia. Distribuito da Medusa Film e coprodotto con Indiana Production e MZL, questa commedia ha ottenuto un risultato storico nel panorama cinematografico nazionale. Un traguardo che testimonia il successo del film presso il pubblico italiano.

Buen Camino da record: il film di Zalone supera Avatar e diventa il maggiore incasso di sempre in Italia

Il nuovo film di Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, ha raggiunto un risultato storico al box office italiano, superando Avatar e diventando il maggior incasso di sempre nel paese. Questi dati testimoniano il successo della pellicola, che ha riscosso una notevole attenzione da parte del pubblico e della critica. Un traguardo significativo che evidenzia la forte presenza di Zalone nel panorama cinematografico italiano.

