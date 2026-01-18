Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 18 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni della puntata di oggi di Che Tempo Che Fa, trasmessa alle 19:30 su Nove. Condotto da Fabio Fazio, il programma ospita anche questa settimana Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e altri ospiti italiani e internazionali. Un appuntamento che offre approfondimenti e interviste su temi di attualità, cultura e spettacolo, senza enfasi, in un tono sobrio e professionale.

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 gennaio 2026. Questa sera, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 18 gennaio, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Tra i tantissimi ospiti della puntata che si alterneranno per ricordare Ornella Vanoni ci saranno Gianni Morandi, Annalisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Emma, Diodato, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Mahmood, Arisa, Toquinho, Loredana Bertè e Virginia Raffaele.

