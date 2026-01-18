Cessione a sorpresa in casa Napoli c’è l’annuncio | Non è più fondamentale

Il mercato del Napoli rimane fermo in attesa di cessioni, dato che la società deve liberare posti in rosa prima di effettuare nuove acquisizioni. Recentemente, è emerso un annuncio che indica una possibile modifica nelle priorità del club: la cessione di alcuni giocatori potrebbe non essere più considerata così urgente. Questa situazione potrebbe influire sugli sviluppi futuri del mercato partenopeo.

Il mercato del Napoli è ancora bloccato a causa del ‘saldo zero’. Prima di poter fare un’operazione in entrata, infatti, la società partenopea deve chiudere almeno una cessione. Ci sono diversi nomi sulla lista dei possibili addii, ma in questi giorni potrebbero emergerne altri. Uno di questi è Mathias Oliveira, oramai una seconda scelta per Antonio Conte. Il Napoli pensa alla cessione di Oliveira: offerta dalla Premier League. Arrivato al Napoli nel 2022, Oliveira è stato protagonista della storia recente della società. Il difensore uruguaiano ha vinto due scudetti e collezionato 118 presenze con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

