Cesena 2024 | Cultura motore di crescita e coesione Una mozione per blindare gli investimenti

Il gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia la presentazione di una mozione strategica in vista del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è sottolineare l’importanza della cultura come motore di crescita e coesione della città, proponendo strumenti concreti per tutelare e incrementare gli investimenti nel settore culturale, elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

