Centro Arancia 116 persone in lista d’attesa

Al Centro Arancia di Tolentino sono attualmente oltre 116 le persone in lista d’attesa. L’ex assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni sottolinea l’importanza di proseguire il progetto dedicato a soggetti con disabilità medio-grave, evidenziando la crescente richiesta di servizi e il ruolo fondamentale della struttura nel supporto alle famiglie e ai soggetti fragili della comunità.

Un’arancia e un pizzico di magia sono tutto ciò che serve per festeggiare Yule! Per noi in Italia oggi inizia l’inverno, ma nei paesi anglosassoni e nordici oggi si chiama Midwinter, il centro dell’inverno, il suo culmine. Da domani il sole ricomincerà a farsi più f - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.