Centro Arancia 116 persone in lista d’attesa
Al Centro Arancia di Tolentino sono attualmente oltre 116 le persone in lista d’attesa. L’ex assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni sottolinea l’importanza di proseguire il progetto dedicato a soggetti con disabilità medio-grave, evidenziando la crescente richiesta di servizi e il ruolo fondamentale della struttura nel supporto alle famiglie e ai soggetti fragili della comunità.
Sono oltre 116 le persone in lista d’attesa per entrare al Centro Arancia di Tolentino. L’ex assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni evidenzia quanto sia importante portare avanti il progetto sulla struttura che accoglie soggetti con disabilità medio-grave. "Nel 2025 avevamo un bisogno espresso inevaso di 116 posti letto residenziali – spiega – a cui vanno sommate ogni anno anche tutte le richieste di trasformazione dall’assistenza diurna a quella residenziale, e tutti i soggetti che vengono gestiti a casa o addirittura sono dovuti ricorrere a strutture fuori dalle Marche, con un aggravio della spesa sia per le famiglie che per la Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La lite per un'arancia passa alle vie di fatto, due le persone accompagnate in ospedale
Leggi anche: Mediobanca, risultati trimestrali TFA in crescita a €116 mld e utile netto stabile a €322 mln; masse per 116 miliardi e raccolta netta di 2,5 miliardi
Centro Arancia, 116 persone in lista d’attesa.
Centro Arancia, 116 persone in lista d’attesa - Tolentino, l’ex assessore Lucaroni sollecita l’ampliamento dello spazio per disabili. msn.com
Un’arancia e un pizzico di magia sono tutto ciò che serve per festeggiare Yule! Per noi in Italia oggi inizia l’inverno, ma nei paesi anglosassoni e nordici oggi si chiama Midwinter, il centro dell’inverno, il suo culmine. Da domani il sole ricomincerà a farsi più f - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.