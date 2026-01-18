La “Cena con Delitto – Il Mistero del Guidone Scomparso” si è svolta con successo all’Hotel Lucrezia Borgia di Ferrara. Un’occasione di incontro tra teatro, solidarietà e coinvolgimento, promossa dal Lions Club. La serata ha offerto un momento di convivialità e collaborazione, contribuendo a sostenere le iniziative dell’associazione con un approccio sobrio e partecipato.

Grande successo per la ’Cena con Delitto – Il Mistero del Guidone Scomparso’. Una serata Lions tra teatro, solidarietà e partecipazione attiva, presso l’Hotel Lucrezia Borgia di Ferrara. La Compagnia del Teatro in Fiore, dei Lions di Ferrara Ducale e Ferrara Diamanti, è tornata in scena con uno spettacolo originale che ha saputo intrecciare ironia, commedia e suspense. Il pubblico, coinvolto in un vero gioco investigativo, ha potuto cimentarsi nel ruolo di detective e un riconoscimento speciale è stato assegnato a chi ha individuato correttamente l’assassino. Alla serata hanno preso parte Teresa Filippini, Governatore del Distretto 108 Tb, i Presidenti dei Lions Club Ferrara Ducale, e Lions Club Ferrara Diamanti, organizzatori dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cena con delitto, il cuore del Lions

Leggi anche: Il delitto delle ottanta lune - cena con delitto

Leggi anche: “Un delitto stellare”: il 4 dicembre alle Officine Birrai la cena con delitto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cena con delitto, il cuore del Lions.

Cena con delitto "L'erba cattiva" - Giovedì 20 novembre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per una serata indimenticabile: la Cena con Delitto – L’erba cattiva Unisci il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo ... romatoday.it

VENERDI 23 GENNAIO 2026: ULTIMA CENA CON DELITTO DELLA STAGIONE L’inimitabile Fotografo Endy Warhole, invita voi ospiti alla presentazione della sua nuova mostra. In questa Cena con Delitto voi dovrete scoprire il segreto che si cela in uno dei s - facebook.com facebook