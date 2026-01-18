Cena con delitto il cuore del Lions

Da ilrestodelcarlino.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Cena con Delitto – Il Mistero del Guidone Scomparso” si è svolta con successo all’Hotel Lucrezia Borgia di Ferrara. Un’occasione di incontro tra teatro, solidarietà e coinvolgimento, promossa dal Lions Club. La serata ha offerto un momento di convivialità e collaborazione, contribuendo a sostenere le iniziative dell’associazione con un approccio sobrio e partecipato.

Grande successo per la ’Cena con Delitto – Il Mistero del Guidone Scomparso’. Una serata Lions tra teatro, solidarietà e partecipazione attiva, presso l’Hotel Lucrezia Borgia di Ferrara. La Compagnia del Teatro in Fiore, dei Lions di Ferrara Ducale e Ferrara Diamanti, è tornata in scena con uno spettacolo originale che ha saputo intrecciare ironia, commedia e suspense. Il pubblico, coinvolto in un vero gioco investigativo, ha potuto cimentarsi nel ruolo di detective e un riconoscimento speciale è stato assegnato a chi ha individuato correttamente l’assassino. Alla serata hanno preso parte Teresa Filippini, Governatore del Distretto 108 Tb, i Presidenti dei Lions Club Ferrara Ducale, e Lions Club Ferrara Diamanti, organizzatori dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cena con delitto il cuore del lions

© Ilrestodelcarlino.it - Cena con delitto, il cuore del Lions

Leggi anche: Il delitto delle ottanta lune - cena con delitto

Leggi anche: “Un delitto stellare”: il 4 dicembre alle Officine Birrai la cena con delitto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cena con delitto, il cuore del Lions.

Cena con delitto "L'erba cattiva" - Giovedì 20 novembre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per una serata indimenticabile: la Cena con Delitto – L’erba cattiva Unisci il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo ... romatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.