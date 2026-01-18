C’è vita nei quartieri

Milano è una città che si rinnova continuamente, anche nelle sue zone meno centrali. I quartieri periferici, con le loro comunità e iniziative, contribuiscono a creare un tessuto urbano ricco di proposte e di energia. Nonostante le sfide, queste aree rappresentano un elemento vitale e in costante evoluzione, testimonianza di come l’originalità e l’impegno dei residenti possano influenzare positivamente il volto della città.

Milano non finisce di stupire. E pur con tutti i suoi problemi, è sempre un bell'incubatore di idee originali che spesso arrivano "dal basso", dai suoi quartieri periferici e dai suoi residenti. Due di queste appena nate sono la biblioteca degli oggetti, a Dergano, e un'area cani diversa dalle solite in viale Espinasse, sempre nella zona nord della città. La prima propone, proprio come una biblioteca fa con i libri, oggetti in prestito. Una tessera annuale ed ecco che ci si può portare a casa (per un tempo limitato) una batteria elettrica o un estrattore di verdure o. della colla a caldo. La seconda è appunto un'area per i quattrozampe dove a un prezzo ragionevole si può far sgambettare il proprio cane all'interno di uno spazio attrezzato, e se si vuole c'è anche a disposizione un educatore cinofilo.

