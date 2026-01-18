C’è Posta per Te Stefano De Martino commosso con Antonietta e i suoi figli – Video Mediaset

Nella seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, si conclude con un momento toccante tra Stefano De Martino, Antonietta e i suoi figli. La serata, che ha visto anche un omaggio all’amore duraturo di Lucia e Salvatore, presenta una serie di storie di emozioni e solidarietà. Un appuntamento che conferma il ruolo del programma nel raccontare storie di vita e di sentimenti autentici.

La seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026 si chiude con la seconda “storia di un regalo”, dopo quella che apre la serata con Emma Marrone e l’omaggio all’amore lungo 55 anni tra Lucia e Salvatore. In finale arriva in studio Stefano De Martino, protagonista di un momento intenso (lui si commuove ) che coinvolge il pubblico e la stessa Maria De Filippi. A C’è Posta per Te 2026, la storia di Antonietta: due anni di dolore e il bisogno di dire “grazie”. Antonietta ha 52 anni e decide di scrivere al programma per fare un regalo ai suoi due figli, Chiara e Francesco, ma soprattutto per dire finalmente quello che sente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - C’è Posta per Te, Stefano De Martino commosso con Antonietta e i suoi figli – Video Mediaset Leggi anche: C'è Posta per Te, Stefano De Martino commosso con Antonietta e i suoi figli: "Da papà capisco tutti quei gesti" Leggi anche: C’è posta per te, Stefano De Martino fa piangere tutti: il gesto per Antonietta è speciale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. C’è Posta per Te arrivano Emma Marrone e Stefano De Martino nella seconda puntata; C’è Posta per Te su Canale 5 stasera in studio Emma e Stefano De Martino; Stefano De Martino e Emma a C’è Posta per Te; C’è posta per te nella seconda puntata in studio Emma e Stefano De Martino. Stefano de Martino in lacrime a C’è posta per la storia di Chiara e Francesco - Per Stefano de Martino impossibile non commuoversi a C'è posta per te nella puntata del 17 gennaio 2026 ... ultimenotizieflash.com

Sono Emma e Stefano De Martino gli ospiti della seconda puntata di “C’è posta per te”, in onda stasera - Ex fidanzati e oggi amici, il conduttore e la cantante, ex concorrenti di Amici, tornano nello studio di Maria De Filippi che conoscono bene ... iodonna.it

Ritorna C’è posta per te con una puntata che alterna commozione e leggerezza, tra storie familiari intense e regali capaci di sciogliere anche i cuori più resistenti. A fare da protagonisti della serata sono Emma e Stefano De Martino che, chiamati separatament - facebook.com facebook

A “C’è posta per te” ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.