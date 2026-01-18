C'è posta per te il dramma di Alessandro diventa farsa | vuole il telefono in studio per mostrare le prove a De Filippi

🔊 Ascolta la notizia

La storia di un padre che non parla con le sue figlie da un anno, si trasforma in un momento esilarante su Canale 5. Alessandro chiede che gli portino il suo telefono in studio per dimostrare alla conduttrice quello che gli è successo: "Mi hanno bloccato". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

