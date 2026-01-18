In Toscana, le comunità marocchina e senegalese sono tra le più numerose e attive. In occasione della finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal, molte persone si sono riunite davanti alla televisione, sia nelle abitazioni che nelle palestre, per seguire insieme l’evento. Un momento di condivisione che riflette il ruolo centrale di queste comunità nel panorama locale.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Due comunità molto numerose in Toscana quella marocchina e quella senegalese. E la finale di Coppa d’Africa Marocco Senegal (domenica 18 gennaio alle 20, diretta su Sportitalia) diventa un momento di condivisione anche nelle città italiane e appunto toscane. Non è stato privo di emozioni il percorso sportivo che ha portato le due Nazionali in finale. Una partita dal grande livello tecnico, con tanti campioni che giocano in Europa. Da Brahim Diaz per il Marocco (il rifinitore del Real Madrid ha una storia di emigrazione molto particolare) a Sadio Mané, ex Liverpool, grande campione di Premier League, per il Senegal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è Marocco Senegal, finale di Coppa d’Africa: in Toscana le comunità davanti alla tv, ritrovi in palestre e abitazioni

Coppa d’Africa, a Eboli la finale diventa una festa di comunità: Senegal e Marocco insieme davanti allo schermo

A Eboli, la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si trasmetterà in un’atmosfera di comunità, con le persone riunite davanti allo schermo. L’evento, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 20, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione per gli appassionati di calcio locali, che si preparano a vivere insieme un momento di sport e solidarietà.

Senegal-Marocco in finale Coppa d’Africa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La finale della Coppa d'Africa 2026 tra Senegal e Marocco si disputerà oggi alle ore 20. La partita sarà visibile in diretta televisiva in chiaro e in streaming su Sportitalia, offrendo un'opportunità gratuita di seguire l'evento. Di seguito trovate tutte le informazioni su orario, modalità di visione e le formazioni delle due squadre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Senegal-Marocco, oggi la finale di Coppa d'Africa: orario e dove vederla in chiaro - facebook.com facebook

È il giorno di Marocco-Senegal, finale della #CAN2025. Appuntamento alle 20 allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. x.com