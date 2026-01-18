C’è la missione capitale I Cavalieri Union pronti

C’è la missione capitale: i Cavalieri Union sono pronti. Due stagioni fa, il confronto tra Cavalieri Union e Lazio nel girone 3 di Serie A 202324 è stato molto combattuto, con i biancocelesti che hanno prevalso e conquistato i playoff, salendo in Serie A Elite. Ora, la squadra si prepara per affrontare con determinazione questa nuova sfida, mantenendo vivo l’obiettivo di crescita e competitività nel massimo campionato.

Due stagioni fa, Cavalieri Union e Lazio si giocavano la testa del girone 3 di Serie A 202324: alla fine furono i biancocelesti a prevalere, riuscendo poi ad aggiudicarsi anche i playoff e salendo in Serie A Elite. Due anni dopo, gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa ritrovano i biancocelesti, in tutt'altra situazione: i capitolini non sono più la corazzata di allora ed hanno attraversato un netto ridimensionamento tecnico che li ha portati alla doppia retrocessione. Ecco quindi che, sulla carta, la sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A che si terrà oggi pomeriggio alle 14:30 a Roma sorride ai "tuttineri": capitan Puglia e compagni occupano attualmente la seconda posizione in classifica nel girone 4 del campionato con 27 punti, a tre lunghezze di distanza dal Civitavecchia capolista.

