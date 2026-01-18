C’è Bergamo la città del decollo biancorosso La Vuelle ha tutto per continuare a volare alto

Bergamo, città simbolo del decollo biancorosso, rappresenta un momento importante per la Vuelle. Tre mesi fa, grazie a una vittoria in trasferta proprio contro Bergamo, la squadra ha raggiunto la vetta della classifica, mantenendo saldamente la posizione da allora. Questa continuità testimonia la forza e la costanza del team, che punta a proseguire il suo cammino verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Tre mesi fa, espugnando proprio Bergamo, la Vuelle balzava in vetta per la prima volta. E da lì non si è più mossa. Chiaro che oggi (palla a due alle ore 18), i biancorossi vogliano confermarsi in testa alla classifica, cominciando a far fruttare la prima delle tre partite fra le mura amiche rimaste in questo mese, mentre l’infrasettimanale di mercoledì 21 sarà in trasferta sull’ostico campo di Avellino. La Blu Basket di coach Ramagli ha dovuto preparare in fretta e furia la partita: giovedì ha giocato, e vinto, il recupero sul parquet di Mestre, venerdì si è allenata, ieri ha passato il pomeriggio in pullman per raggiungere Pesaro: "Arriviamo da una vittoria molto importante per noi, ma dobbiamo tornare in campo per la seconda trasferta in meno di 72 ore – sottolinea il tecnico che riportò in serie A la Scavolini Spar nel 2007 –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

