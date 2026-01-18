Catania incredibile al Veneziani | Caturano all' ultimo respiro 2-1 al Monopoli
Il Catania ha conquistato una vittoria importante sul campo del Monopoli, con il risultato di 2-1. La partita, intensa e combattuta, ha visto i rossazzurri prevalere nel finale grazie a un gol di Caturano. Questo successo permette al Catania di mantenere la testa della classifica, consolidando la propria posizione in campionato e continuando a seguire da vicino il Benevento.
Una vittoria incredibile, sofferta, ma dal sapore preziosissimo. Il Catania espugna il Veneziani di Monopoli per 2-1, confermandosi al vertice della classifica e mantenendo il passo del Benevento. Protagonista assoluto Sasà Caturano, autore del gol decisivo al 94?, il secondo consecutivo, che.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
