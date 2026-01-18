Catania controlli della Polizia Locale | 7 denunce per discariche abusive

La Polizia Locale di Catania ha effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di sette persone per abbandono illecito di rifiuti su aree pubbliche. L’attività rientra nelle operazioni di tutela ambientale e prevenzione delle discariche abusive, contribuendo a mantenere il decoro urbano e la sicurezza della città.

Sette Persone Denunciate per Abbandono Illecito di Rifiuti. La Polizia Locale ha denunciato sette individui all' Autorità Giudiziaria per abbandono illecito di rifiuti su suolo pubblico. Le persone coinvolte sono state sorprese dalle telecamere di sorveglianza mentre scaricavano grandi quantità di materiali, anche in aree precedentemente bonificate dal Comune, causando gravi danni all'ambiente e al decoro urbano. L'operazione e il ruolo del personale. L'intervento è stato reso possibile grazie all'impegno del Comandante Peruga, del Vice Blasco e del Commissario Lizzio, con il sostegno degli operatori della videosorveglianza e del personale in servizio, che pattuglia quotidianamente le zone più critiche anche in abiti civili e con veicoli civetta.

