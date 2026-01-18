Castagnetti disegna un assist capolavoro

Nella partita tra Castagnetti e gli attaccanti avversari, Klinsmann si distingue per alcune parate importanti, in particolare su Gondo e Portanova. Tuttavia, sul tentativo ravvicinato di Portanova, il portiere non può nulla, consentendo alla Reggiana di andare in vantaggio con un gol che ha segnato il momento di apertura della partita.

Klinsmann 6. Pronto su Gondo e Portanova, ma non può nulla sul tentativo ravvicinato di quest'ultimo che vale il momentaneo 1-0 della Reggiana. Fortunato sul cross sbagliato da Bozzolan che termina direttamente sulla traversa. Ciofi 5,5. Ammonito nella prima parte di gara per un fallo su Gondo in ripartenza, soffre in parte la vivacità e la buona condizione degli attaccanti avversari (dal 12' st Guidi 6. Il tuttofare di Mignani ricopre la posizione di braccetto difensivo e gestisce con grande lucidità la sua zona di campo). Zaro 6,5. La sua uscita un po' avventata permette a Charles di servire Portanova davanti al portiere.

Alberto Castagnetti è il nuovo presidente dell' Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Verona - ODCEC di Verona per il mandato 2026–2030. Si sono concluse, nella serata di ieri, le votazioni per il rinnovo degli organi dell'Odcec scaligero, che h - facebook.com facebook

