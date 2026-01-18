Casini ’Al centro dell’aula’ | Odio gli integralismi no al monopolio della verità

Nel suo intervento, Casini sottolinea l’importanza del confronto aperto e della pluralità di opinioni in Parlamento. Esprime il suo rifiuto verso gli integralismi e il monopolio della verità, evidenziando come il dialogo e il rispetto delle diverse sensibilità siano fondamentali per un dibattito equilibrato e costruttivo nel confronto politico.

"Io amo il Parlamento perché credo che nessuno abbia il monopolio della verità e quindi detesto gli integralisti. Quando in Parlamento parla qualcuno che è in un settore diverso dal mio, io ascolto perché credo che abbia un frammento di verità. L'omologazione è il contrario della democrazia". Pier Ferdinando Casini, ieri mattina era a Ravenna alla sala Muratori della biblioteca Classense per presentare il suo volume 'Al centro dell'Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi' (Il Mulino, 2025), un dialogo realizzato con lo storico Paolo Pombeni. Erano presenti il vicesindaco Eugenio Fusignani, la presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio Mirella Falconi Mazzotti e della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna Giorgio Guberti.

