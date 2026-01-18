Carlos Alcaraz | Mai oltre i quarti agli Australian Open? Questa è la volta buona Walton mi attaccava…
Carlos Alcaraz ha iniziato gli Australian Open con una vittoria, segnando il suo primo successo nel primo Slam della stagione. Dopo aver affrontato vari avversari, il tennista spagnolo si prepara a proseguire il cammino nel torneo, che si svolge sul cemento di Melbourne fino al 1° febbraio. Con esperienza e determinazione, Alcaraz mira a superare i quarti di finale, un traguardo che ancora non ha raggiunto in questa manifestazione.
Carlos Alcaraz ha esordito con una vittoria agli Australian Open, il primo Slam della stagione che si è aperto oggi sul cemento di Melbourne e ci terrà compagnia fino a domenica 1° febbraio. Il numero 1 del mondo ha regolato il padrone di casa Adam Walton (numero 79 del ranking ATP) in tre set relativamente agevoli (anche se nel secondo parziale è stato costretto al tie-break) e si è così meritato la qualificazione al secondo turno, dove incrocerà il tedesco Yannick Hanfmann. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto un punto della situazione al termine dell’incontro: “ È stato un primo match abbastanza difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Alle 11 si svolge l'incontro tra Alcaraz e Walton, primo turno degli Australian Open. Carlos Alcaraz, attualmente numero 1 al mondo, cerca di conquistare il titolo Slam che ancora gli manca. Segui con noi i risultati delle partite di oggi e resta aggiornato sulle ultime novità del torneo.
Il debutto di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 avviene contro Adam Walton. La testa di serie numero 1 del torneo si presenta come uno dei principali protagonisti, sebbene le quote dei bookmaker assegnino a Jannik Sinner la favorita per il successo finale. Analizziamo le probabilità e le previsioni per questa sfida e per il percorso del giovane talento spagnolo nel torneo.
