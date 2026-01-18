Caritas di Bollate | un aiuto per persone e famiglie in difficoltà

La Caritas di Bollate offre supporto a persone e famiglie in situazione di disagio, contribuendo a garantire un aiuto concreto e sostenibile. Recentemente, è ripresa la raccolta di abiti usati, con l’introduzione di nuove regole per assicurare un servizio più efficace e responsabile. Un impegno importante per rafforzare la solidarietà e il sostegno nella comunità locale.

Caritas di Bollate: un aiuto essenziale per sostenere persone e famiglie in difficoltà.La Caritas di Bollate, come abbiamo annunciato nelle scorse settimane, ha ripreso la raccolta degli abiti usati, introducendo però nuovi vincoli. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Dusi, responsabile della Caritas bollatese, che ci illustra anche le altre attività svolte da questa importante realtà. Ma partiamo dagli abiti. I capi possono essere consegnati esclusivamente dai residenti, con un massimo di due borse per volta, e vengono controllati dai volontari. Il materiale non idoneo deve essere smaltito autonomamente in discarica. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Caritas di Bollate: un aiuto per persone e famiglie in difficoltà Leggi anche: Caritas e fondazione Conad in aiuto delle famiglie fragili Sezze, gara di solidarietà per sostenere la Caritas: donati generi alimentari per le famiglie in difficoltà

Sezze ospita una raccolta di generi alimentari a sostegno della Caritas locale, volta a supportare le famiglie in difficoltà. In un momento di crescente bisogno, questa iniziativa mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. La partecipazione della comunità è fondamentale per rafforzare il tessuto sociale e garantire un sostegno essenziale a chi ne ha più bisogno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Dopo un periodo di sospensione, torna la raccolta di abiti usati a Bollate https://www.ilnotiziario.net/wp/prima-pagina/bollate-alla-caritas-dall-8-gennaio-torna-la-raccolta-di-abiti-usati/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.