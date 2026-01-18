Carcere al setaccio Blitz all’alba della polizia alla ricerca di droga e cellulari

Una vasta operazione della polizia ha coinvolto un carcere nelle prime ore del mattino, con l’obiettivo di individuare sostanze stupefacenti e cellulari illegali. Gli agenti sono entrati intorno alle 4 e hanno proseguito le operazioni fino alle 6.30, eseguendo controlli approfonditi all’interno della struttura. L’intervento fa parte di un’attività di vigilanza volta a contrastare il contrabbando e garantire la sicurezza all’interno del carcere.

Sono arrivati in forza verso le 4 e hanno continuato a setacciare la struttura fino alle 6.30 in cerca di droga e di cellulari introdotti clandestinamente. Una perquisizione, quella realizzata prima dell’alba di ieri su delega del pm Angela Scorza, che ha riguardato Port’Aurea, la casa circondariale cittadina. In totale vi hanno preso parte circa 200 agenti tra squadra Mobile di Ravenna e nucleo investigativo della polizia penitenziaria arrivato da Bologna. L’intera attività è stata improntata appunto alla verifica di una eventuale indebita introduzione all’interno dell’istituto penitenziario di stupefacente e telefonini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carcere al setaccio. Blitz all’alba della polizia alla ricerca di droga e cellulari Leggi anche: Droga e cellulari in carcere, scatta il blitz della polizia penitenziaria Leggi anche: Droga e cellulari sequestrati al carcere di Gazzi, chiesti rinforzi urgenti per la polizia penitenziaria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. pattuglie della Stradale, Locale e Provinciale passano al setaccio il flusso autostradale: 50 verbali e 100 punti decurtati in poche ore. Soddisfazione dei comandi per la sinergia raggiunta - facebook.com facebook

