Caramelle palloni giganti e il lancio dalla Torre civica | successo per la Befana del vigile urbano a Lanciano FOTO

La “Befana del vigile urbano” a Lanciano si è svolta il 17 gennaio, offrendo momenti di allegria a bambini e famiglie. Nonostante il rinvio per maltempo, l’evento ha riscosso successo grazie a caramelle, palloni giganti e il lancio dalla Torre civica. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di convivialità e tradizione, portando sorrisi e spensieratezza nel centro della città.

Torna la Befana del vigile urbano: a Lanciano sorprese per i più piccoli e la discesa dalla torre civica

Il 6 gennaio, a Lanciano, torna la tradizionale Befana del vigile urbano, un evento che anima piazza Plebiscito con iniziative per bambini e adulti. A partire dalle 17, la giornata prevede sorprese per i più piccoli e un momento speciale con la discesa dalla torre civica, contribuendo a mantenere viva questa tradizione locale.

Lanciano recupera "La befana del vigile urbano" dopo il rinvio per maltempo

Il Comune di Lanciano ha annunciato il recupero della manifestazione “La befana del vigile urbano”, originariamente prevista per il 6 gennaio e rinviata a causa del maltempo. L’evento, promosso in collaborazione con la polizia locale, si svolgerà in una nuova data stabilita per garantire la partecipazione della comunità. Restano confermate le iniziative in programma, che puntano a rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.

