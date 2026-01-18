Capitanio Federmoda Veneto | L' online non può sostituire i negozi

Dai saloni di Pitti Immagine Uomo a Firenze, arriva un messaggio importante per il settore moda: l’esperienza in negozio fisico rimane fondamentale, anche in un’epoca di crescente presenza online. Secondo Capitanio di Federmoda Veneto, l’online non può sostituire completamente i negozi tradizionali, che continuano a rappresentare un punto di riferimento per clienti e creatività. La presenza fisica mantiene un ruolo strategico nel panorama moda attuale.

Dai corridoi di Pitti Immagine Uomo a Firenze arriva un messaggio chiaro per il settore moda, padovano e non solo: i negozi fisici restano centrali. A sottolinearlo è Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Federmoda Padova, che ha partecipato ai lavori del consiglio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Saldi demodè? Capitanio (Federmoda Padova): «Persone allontanate dal centro, servono politiche urbane più serie»

Ogni anno, l’apertura dei saldi invernali riporta l’attenzione sui centri storici delle città. Secondo Capitanio di Federmoda Padova, la diminuzione di visitatori si collega anche a politiche urbane insufficienti, che allontanano le persone dai negozi del centro. Questo fenomeno solleva questioni sulla tutela del commercio locale e sulla necessità di strategie più efficaci per rivitalizzare le aree commerciali storiche.

