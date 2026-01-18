Capannori 2034 | Pieno appoggio a Del Chiaro

Il Coordinamento di Capannori 2034 esprime il suo pieno sostegno al sindaco Giordano Del Chiaro e all’amministrazione comunale nella decisione di presentare ricorso al Tar contro il progetto degli assi viari, così come aggiornato nell’ultima versione. Questa posizione riflette l’impegno della lista civica nel tutelare gli interessi della comunità e nel contribuire a un confronto istituzionale basato su principi di trasparenza e rispetto delle procedure.

Pieno appoggio al primo cittadino Giordano Del Chiaro. ll Coordinamento della lista civica ‘ Capannori 2034 ‘ esprime convinto sostegno al sindaco e all’amministrazione comunale nella scelta di presentare ricorso al Tar contro il progetto degli assi viari, così come ridefinito nell’ultima versione. "Un progetto che ha perso ogni utilità strategica – si legge in una nota - l’eliminazione del collegamento Antraccoli–Frizzone fino al casello autostradale trasforma l’opera in un intervento inefficace e incompleto, che non risolve i problemi di traffico e, anzi, li scarica sui territori e sui cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capannori 2034: "Pieno appoggio a Del Chiaro" Leggi anche: Il fantasma di De Luca sulle elezioni. Meloni conferma il pieno appoggio a Cirielli Leggi anche: Autostrada A11: chiusura notturna del tratto Capannori-Altopascio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capannori 2034: Pieno appoggio a Del Chiaro. Assi viari, Capannori 2034: “Sosteniamo il sindaco. Il progetto ha perso ogni utilità strategica” - La lista civica specifica: "Serve un progetto completo del collegamento tra la rotonda di Antraccoli e il casello del Frizzone" ... luccaindiretta.it

La Befana è in viaggio!!! Un sacco pieno di auguri!!! BIANCHI & C. snc Via Bocchi, 215 – Lammari – Capannori (Lucca) Tel. 0583.962574 [email protected] - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.