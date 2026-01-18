Domani scade il termine per la revoca delle dimissioni del sindaco Dario Candiani, annunciando un possibile cambiamento nella composizione della Giunta. La situazione resta ancora incerta, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul futuro della leadership locale. La decisione influenzerà probabilmente la stabilità amministrativa e le prossime scelte politiche della città.

Domani scade il termine entro il quale il sindaco Dario Candiani (nella foto) può revocare la decisione di dimettersi dalla carica. In caso contrario il prefetto emetterà un decreto di nomina del commissario che dovrà gestire l’ordinaria amministrazione sino al giorno in cui i cittadini di Magnago e Bienate torneranno alle urne. Candiani aveva posto una condizione per restare in carica: rinnovare completamente la Giunta. Ma dai partiti che lo hanno sostenuto in questi anni ( Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civica) non c’è stata una univoca presa di posizione. Non tutti gli assessori erano determinati a rimettere le deleghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos in Giunta. Commissario più vicino

Leggi anche: “Fuori dal coro”, la giornalista insultata dal commissario di governo, scoppia il caos

Leggi anche: Caos in giunta, Rinascita per Morciano: "Il sindaco pensa alle dimissioni, ma non è certo colpa nostra"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ARCUGNANO, SCUOLA E COMUNE NEL CAOS: DA OGGI IL COMMISSARIO | 07/01/2026

**Sardegna nel caos: la giunta Todde bocciata da tutti, FdI chiede dimissioni** La Sardegna è in preda al disordine a meno di due anni dall'insediamento della giunta guidata da Alessandra Todde. Dopo la bocciatura da parte della Consulta, anche il Tar sard - facebook.com facebook

: à Il #Tar dà ragione a #Sensi e torto alla Regione, ma c’è di più […] La Giunta #Todde si conferma per l’ennesima volta più prepotente che competente x.com