Cantieri i principali interventi della settimana

Questa settimana, i cantieri principali sono legati ai lavori di Publiacqua, che continuano con la posa di nuove condotte idriche e fognarie in via del Palagio degli Spini e via Piantanida. Le operazioni mirano a migliorare l'infrastruttura urbana e garantire un servizio più efficiente. Le attività sono in corso secondo il cronoprogramma previsto, con attenzione alla sicurezza e alla minimizzazione dei disagi per la cittadinanza.

Proseguono i lavori di Publiacqua per la posa della nuova condotta idrica e fognaria di via del Palagio degli Spini e via Piantanida ad opera di Publiacqua. Un intervento finalizzato allo spostamento delle condotte dell’acquedotto altrimenti interferenti con i lavori di realizzazione del nuovo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Cantieri, i principali interventi stradali della settimana

Ecco gli interventi stradali principali in programma questa settimana, con lavori di asfaltatura notturna tra Il Prato e via della Scala e un intervento di Publiacqua tra le intersezioni con via Bugiardini e via Puligo, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade cittadine. Cantieri, ecco i principali interventi della settimana

Sei un copywriter italiano. Scrivi un'introduzione chiara, sobria e grammaticalmente corretta senza enfasi e sensazionalismi, in massimo 80 parole. Comcludi la frase. Cantieri, ecco i principali interventi della settimana Anche nel periodo natalizio sono in programma alcuni interventi con provvedimenti sulla viabilità. Lunedì 22 dicembre in orario 9. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Strade in città, interventi tardivi e lavori attesi da anni: distribuiti a rilento Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 19 gennaio - facebook.com facebook Cantieri in città Ecco le novità, i principali lavori in corso e le modifiche alla viabilità, dal 16 al 22 gennaio. Per sapere l'elenco completo dei cantieri e delle modifiche alla viabilità in essere in tutti i municipi cittadini: smart.comune.genova.it/comunicati-sta x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.