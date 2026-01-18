Cane rubato ultimo avvistamento a Como | segnalazioni su tentativi di vendita di altri cani in viale Varese

Un furto di cane è stato segnalato a Como, con l'ultimo avvistamento di

Un volantino circolato nelle ultime ore, e rilanciato anche sui social, segnala il furto di “Prince”, un cane di razza, con riferimento a Bulgorello (Como). Nel manifesto si legge che l’animale sarebbe stato avvistato per l’ultima volta a Como insieme a due persone e viene chiesto di contattare immediatamente i numeri indicati in caso di segnalazioni, oltre a rivolgersi alle forze dell’ordine. L’episodio, al di là del singolo caso, sta alimentando un timore che in tanti proprietari conoscono bene: quello dei furti mirati di cani, soprattutto di razza, che possono finire nel circuito della rivendita o essere spostati rapidamente fuori zona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

