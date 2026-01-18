Cancro previsioni Ue 2026 | meno decessi e svolta sul tumore del polmone femminile

Le previsioni dell’UE per il 2026 indicano circa 1.230.000 decessi legati al cancro, con una tendenza di diminuzione dei tassi di mortalità sia tra uomini che donne. In particolare, si segnala una svolta positiva nel tumore del polmone femminile, confermando i progressi nella lotta contro questa malattia. Questi dati evidenziano un trend di miglioramento delle prospettive di sopravvivenza e di efficacia delle strategie di prevenzione e trattamento.

Nel 2026 nell’Unione europea sono attesi circa 1.230.000 decessi per tumore, ma con un dato che segna una tendenza ormai consolidata: i tassi di mortalità continuano a diminuire sia negli uomini sia nelle donne. Le stime, pubblicate sugli Annals of Oncology, arrivano da uno studio coordinato dall’ Università Statale di Milano in collaborazione con l’ Università di Bologna e l’ Università di Parma, con il sostegno della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Le proiezioni indicano, per il 2026, un tasso di mortalità standardizzato per età pari a 114 per 100.000 uomini (-7,8% rispetto al periodo 2020-2022) e 74,7 per 100. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Cantante torna sul palco dopo il tumore al polmone una storia di coraggio

Rosanna Banfi sul tumore al polmone: “I linfonodi sono puliti, la mia disavventura finisce qui”

Rosanna Banfi condivide un aggiornamento positivo riguardo alla sua salute dopo aver affrontato un tumore al polmone. Dopo l’intervento e gli esami, l’attrice annuncia che i linfonodi sono puliti e che la sua disavventura si conclude qui, portando un messaggio di speranza e sollievo ai suoi fan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Le previsioni di domani per Ariete, Cancro, Acquario e tutti gli altri segni zodiacali - facebook.com facebook

L'oroscopo di domenica 18 gennaio: Capricorno innamorato, Cancro in semina, Leone ricaricato x.com