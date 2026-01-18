Campioni olimpici e speranza di pace la Fiamma di Milano-Cortina a Verona

A Verona, il 18 gennaio, si è tenuta un’anteprima della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina, simbolo di speranza e unità. L’evento ha anticipato le cerimonie di apertura delle Paralimpiadi e di chiusura dei Giochi invernali, che si svolgeranno rispettivamente in Arena il 6 febbraio e il 22 febbraio. Un momento di condivisione e di riflessione sul valore dello sport come strumento di pace e integrazione.

Dall'emozione di Sara Simeoni al messaggio universale di Aziz Abu Sarah e Maoz Inon, il territorio scaligero ha celebrato l’arrivo della fiaccola in un abbraccio collettivo che ha anticipato le cerimonie in Arena Verona ha respirato profondamente l'aria dei Giochi di Milano Cortina. Oggi, 18 gennaio, è stata offerta una emozionante anteprima delle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi invernali e di apertura delle Paralimpiadi, che si terranno in Arena rispettivamente il 22 febbraio e il 6 marzo. La Fiamma Olimpica è entrata nel territorio veronese toccando il sito Unesco di Peschiera del Garda e attraversando la Valpolicella, prima di raggiungere il centro storico del capoluogo, dove i monumenti hanno fatto da cornice a questo passaggio storico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, accesa al Quirinale la fiamma: «Le olimpiadi sono un segno di speranza e pace»

“Esclusi dai tedofori di Milano-Cortina: hanno preferito l’Uomo Gatto, non c’è rispetto per noi campioni”: la protesta di Fauner e degli ori olimpici

Fauner e gli altri campioni olimpici, esclusi come tedofori per Milano-Cortina, esprimono delusione e disappunto. Ritengono che questa scelta rifletta una mancanza di rispetto nei confronti dei loro risultati e del loro impegno sportivo. La loro protesta evidenzia come alcuni atleti vedano questa decisione come un’ingiustizia, sottolineando l’importanza del riconoscimento per chi ha rappresentato il paese con successo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La fiamma olimpica di Milano Cortina è atterrata a Fiumicino

Uno dei ricordi più belli da quando facciamo questa attività risale proprio al 2025, quando è stata scattata questa foto in occasione della Granfondo Romagna. Due campioni olimpici, idoli della mia giovinezza, al via di un nostro evento. Tanti anni fa non avrei - facebook.com facebook

I campioni paralimpici e olimpici degli sport dell’aria premiati al Salone d’onore del CONI Una mattinata dedicata alle premiazioni dei campioni nazionali e internazionali degli sport dell’aria del 2024. x.com