Camp Darby presidio di Usb e Potere al Popolo | Chiudere la base solidarietà a Venezuela e Palestina

Un presidio si è svolto davanti alla base statunitense di Camp Darby, promosso da Usb e Potere al Popolo. Le manifestazioni hanno espresso solidarietà al Venezuela e alla Palestina, con le bandiere di questi paesi presenti sul luogo. L’evento ha rappresentato un momento di attenzione sulle questioni geopolitiche e sui temi della solidarietà internazionale, sottolineando la richiesta di chiudere la base militare.

Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump

A Napoli, Potere al Popolo, Carc e Cobas hanno organizzato un presidio davanti al consolato venezuelano, ribadendo il loro sostegno al paese sudamericano e opponendosi alle politiche statunitensi. Circa duecento persone si sono radunate con lo striscione ‘Giù le mani dal Venezuela’, in un gesto di solidarietà e dissenso rispetto alle recenti tensioni internazionali. L’evento si inserisce in un contesto di mobilitazioni a sostegno della sovranità venezuelana.

Mattinata di presidio a Camp Darby

Oggi si svolge una mattinata di presidio a Camp Darby, con l'obiettivo di esprimere solidarietà alla Repubblica Bolivariana e chiedere la fine delle ingerenze straniere. La manifestazione si concentra sulla necessità di opporsi all'imperialismo statunitense e alle politiche sioniste, sostenendo la libertà di Nicolás Maduro e Cilia Flores. Un momento di confronto pacifico per promuovere il rispetto della sovranità e dei principi di autodeterminazione.

Chiudere Camp Darby! Fermare imperialismo e sionismo! Per la liberazione di Maduro e Cilia Flores! Per la libertà della Palestina! Siamo tornati in centinaia davanti a Camp Darby per ribadire la necessità della sua chiusura.