Calo demografico in Puglia | in tre anni 4mila studenti in meno

Negli ultimi tre anni, la Puglia ha registrato una diminuzione di circa 4.000 studenti nelle scuole, segnando un chiaro calo demografico. Questo trend evidenzia sfide significative per il sistema scolastico e richiede un'attenta analisi delle cause e delle possibili strategie di risposta. Analizzare i dati e comprendere le dinamiche alla base di questa diminuzione è fondamentale per pianificare interventi efficaci e sostenibili nel territorio.

Quasi quattromila studenti in meno in appena tre anni. È questo il dato che fotografa con maggiore immediatezza il calo demografico che sta colpendo la scuola pugliese. Un arretramento netto, pari a circa l'11%, che non può più essere archiviato come flessione temporanea ma che assume ormai i contorni di un fenomeno strutturale, destinato a incidere profondamente sull'organizzazione del sistema scolastico e sulla tenuta dei territori. Il confronto tra gli iscritti alla V primaria e quelli alla III secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2025-26 è emblematico. In Puglia gli alunni che frequentano oggi l'ultimo anno della primaria sono 30.

