Calciomercato Napoli | la Juve fa un ‘favore’ a Conte…Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro!

Le ultime ore nel calciomercato Napoli portano novità rilevanti, con la Juventus che sembra favorire le mosse di Antonio Conte. Il mercato si anima con un movimentato scambio di punte, spostando l’attenzione da Torino a Napoli. In questo periodo, le strategie delle squadre italiane si definiscono con attenzione, mentre gli appassionati attendono aggiornamenti sui possibili trasferimenti e sulle trattative in corso.

Il valzer delle punte si infiamma e sposta il suo baricentro da Torino a Napoli. Se nelle ultime ore il nome di Youssef En-Nesyri era stato accostato con insistenza alla Juventus, la realtà dei fatti racconta una storia diversa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la pista bianconera si è raffreddata: la dirigenza della Vecchia Signora è infatti totalmente concentrata su Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Questo cambio di rotta ha spalancato un’autostrada per il Napoli, che ha deciso di affondare il colpo. Il dialogo tra Napoli e Istanbul si sta scaldando. Nei giorni scorsi è avvenuto un contatto diretto tra la dirigenza partenopea e il presidente del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Negli ultimi giorni, Lucca è stato proposto a una delle principali squadre italiane, suscitando attenzione nel mercato. Si tratta di un’operazione che potrebbe influenzare le strategie di mercato del Napoli e delle altre big, con aggiornamenti e sviluppi ancora da definire. Rimanere informati su queste trattative è fondamentale per comprendere le future mosse delle squadre di Serie A.

#Napoli, Aurelio #DeLaurentis è furibondo dopo i 200 milioni spesi per il calciomercato e i troppi infortuni, è iniziata la caccia ai colpevoli: potrebbe essere rivoluzione in dirigenza e nello staff. @repubblica x.com

Napoli, chi cedere per rinforzare la squadra @giovanni.frezzetti #calciomercato #napoli #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook