Calciomercato la Juventus corre ai ripari | ‘scambio’ per Mateta

La Juventus si muove sul calciomercato in risposta alla recente sconfitta contro il Cagliari, cercando soluzioni per rinforzare l’attacco. Tra le trattative in corso, emerge l’interesse per l’attaccante Mateta, con un possibile scambio che possa soddisfare entrambe le società. La dirigenza bianconera valuta attentamente le opportunità per migliorare la rosa e riprendere il percorso in campionato, mantenendo un approccio strategico e sobrio.

Il Cagliari ha scritto la storia, e la Juventus scivola ancora una volta nel baratro. La Vecchia Signora ha creato tanto, ma torna a Torino senza punti ed è grave per la sua posizione in classifica, visto che rischia di uscire dalle prime quattro e di spegnere una volta per tutte il sogno scudetto. Il gioco è migliorato con l’arrivo di Luciano Spalletti, ma la sensazione è che manchi qualcosa nella rosa per puntare ai massimi obiettivi. Tra i peggiori in campo, anche ieri, c’è stato Jonathan David e l’esigenza di una nuova prima punta si fa sentire sempre di più per il tecnico di Certaldo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Sanità, stop ai medici pensionati, in Sicilia la Regione corre ai ripari

Leggi anche: Troppi affitti per le scuole, la Provincia corre ai ripari e chiede 'aiuto' ai sindaci

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato Cagliari, ecco il rinforzo a centrocampo: torna Ibrahim Sulemana.

La Juve corre ai ripari: arriva un ex Inter in prestito fino a giugno - Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: l'ultimo nome per rinforzare l'attacco è davvero sorprendente ... calciomercato.it