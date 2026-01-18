Calciomercato Inter via Frattesi | chi entra? Gli esperti sicuri sul nome sul quale dovrebbero puntare i nerazzurri per sostituire il centrocampista

Sul calciomercato dell'Inter, l’uscita di Frattesi apre la ricerca di un sostituto. Secondo gli esperti Callegari e Trevisani, la priorità per i nerazzurri sarebbe rafforzare le fasce di centrocampo, puntando su un profilo specifico. La scelta del nome è ancora in fase di valutazione, ma l’obiettivo è garantire equilibrio e qualità alla mediana della squadra.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.