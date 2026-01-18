Calciomercato Inter via Frattesi | chi entra? Gli esperti sicuri sul nome sul quale dovrebbero puntare i nerazzurri per sostituire il centrocampista
Sul calciomercato dell'Inter, l’uscita di Frattesi apre la ricerca di un sostituto. Secondo gli esperti Callegari e Trevisani, la priorità per i nerazzurri sarebbe rafforzare le fasce di centrocampo, puntando su un profilo specifico. La scelta del nome è ancora in fase di valutazione, ma l’obiettivo è garantire equilibrio e qualità alla mediana della squadra.
Inter News 24 Calciomercato Inter, sostituto di Frattesi: per Callegari e Trevisani la priorità è sulle fasce e i nerazzurri dovrebbero puntare questo nome!. Nel corso di Sport Mediaset si è tornati a discutere di calciomercato Inter, partendo da una domanda chiave che riguarda il futuro assetto della rosa nerazzurra: come reinvestire i proventi di un’eventuale cessione di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, qualora il club decidesse di privarsene nella prossima finestra di mercato. Il tema è stato affrontato da Massimo Callegari, giornalista e volto televisivo, e da Riccardo Trevisani, opinionista e telecronista, entrambi concordi nell’individuare una priorità ben precisa per la dirigenza dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi e un futuro abbastanza incerto. L’indiscrezione sul centrocampista
Leggi anche: Frattesi Inter, addio a gennaio? Il legame con i nerazzurri è sempre più in crisi. L’indiscrezione sul futuro del centrocampista
Davis all’Inter per… No! Oppure si @melissaaa333 #calciomercato #davis #calcioinpillole - facebook.com facebook
#Inter, il #Basilea sogna il ritorno di #Sommer. L'agente di #Donnarumma: "Un giorno tornerà in Italia" #calciomercato #ManchesterCity calciomercato.com/liste/inter-il… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.