Calciomercato Inter sfuma quel clamoroso ritorno? Il tecnico svela | C’è agitazione ma resterà qui con noi

Sul calciomercato dell'Inter, il possibile ritorno di Ivan Perisic sembra sfumare. Il tecnico della squadra ha confermato la stabilità del giocatore nel club, nonostante l'agitazione che circonda la situazione. Restano quindi incertezza e discussioni, ma la linea ufficiale è quella della permanenza di Perisic. L'attenzione si concentra ora sui prossimi sviluppi e sulle strategie di mercato della società nerazzurra.

Il futuro di Ivan Perisic continua a essere al centro del dibattito, ma in casa PSV la linea della guida tecnica è chiarissima. Nonostante le indiscrezioni che parlano di un possibile addio e di un ritorno all'Inter, Peter Bosz ha voluto spegnere ogni voce durante il suo ultimo intervento pubblico, ridimensionando l'allarme mediatico. Il tecnico è stato netto: «È una situazione fuori dal mio controllo, ma parto dal presupposto che resterà». Bosz ha riconosciuto che certi rumors possono creare agitazione nell'ambiente, ma ha sottolineato come la sua tranquillità non sia stata minimamente scalfita.

