Sul fronte del calciomercato, l’Inter intensifica le trattative per rafforzare la rosa. Dopo aver mostrato interesse per i talenti croati, la dirigenza nerazzurra accelera per Leon Jakirovic, mentre le operazioni relative a Mlacic si fanno più complesse. La strategia mira a consolidare l’organico con scelte mirate, in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra accelera per assicurarsi i migliori talenti del calcio croato, definendo la trattativa per Leon Jakirovic. Il club di Viale della Liberazione guarda con insistenza al mercato dell’Est per blindare la difesa del futuro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri hanno praticamente bloccato due dei profili più interessanti del panorama balcanico, confermando la volontà di investire su giovani di prospettiva da affidare, nel medio termine, alla gestione di Cristian Chivu, l’ex colonna difensiva romena oggi alla guida tecnica della prima squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, accelerata improvvisa per Jakirovic, per Mlacic le cose si complicano

Leggi anche: Calciomercato Inter, non solo Mlacic: piace anche Leon Jakirovic

Leggi anche: Calciomercato Napoli, si complicano le cose per Davide Frattesi? Ecco l’indiscrezione in casa azzurra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ederson-Inter, accelerata improvvisa: 40 milioni e affare fatto; Dalla Juve al Napoli, c’è il blitz improvviso: Spalletti deluso; Maldini si avvicina al Napoli, Conte prova a scipparlo alla Juventus; Calciomercato Bologna Sartori alla ricerca di un nuovo difensore | un profilo è in netto vantaggio!.

L'Inter accelera per Joao Cancelo: l'aiuto economico dell'Al-Hilal e il Barcellona - Hilal è in scadenza nel 2027 e il suo ingaggio è di 15 milioni di euro più bonus. msn.com

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

Inter, Nico Gonzalez per la fascia, Frattesi al centro del mercato https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-nico-gonzalez-per-la-fascia-frattesi-al-centro-del-mercatofsp_sid=1906577 di Giacomo Segreto - facebook.com facebook